Збірна Аргентини презентувала нову форму – свіжий елемент на культових біло-блакитних смугах
16:23 - Читать на русском
Збірна Аргентини виступатиме у 2021 році з оновленою формою.
Презентацію нового домашнього екіпірування опублікував офіційний Twitter "альбіселесте".
КОНМЕБОЛ офіційно скасував березневі матчі відбору до ЧС-2022 у Південній Америці
Дизайнери Adidas вирішили дещо розбавити класичні біло-блакитні смуги. На футболці з'явився камуфляж зі світлих відтінків. Шорти залишилися однотонно чорними.
Додамо, що Аргентина йде другою у південноамериканському відборі на ЧС-2022, поступаючись лише Бразилії.
Його вбили за велосипед: Дмитро Джулай – про геніального Трінче
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter