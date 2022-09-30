Керівники клубів англійської Прем'єр-ліги обговорили можливість створення команди всіх зірок АПЛ, щоб вона грала матчі з аналогічними командами зірок із інших топ-чемпіонатів Європи. Про це повідомляє The Times.

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Раніше власник Челсі Тодд Боулі пропонував проводити матчі зірок АПЛ між Північчю та Півднем. Згідно з джерелом, власники клубів обговорювали такий варіант на зборах, але вирішили, що матчі всіх зірок між різними лігами будуть набагато цікавішими.

Ці матчі можуть проводитись по всьому світу для популяризації футболу та збільшення глобальної аудиторії.

До речі, редакція The Times представила свій варіант орієнтовних складів команд усіх зірок з ліг. У команді АПЛ присутній українець Олександр Зінченко.

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