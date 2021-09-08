Збірна Англії знову нарвалася на свист за схиляння коліна – перший тайм проти Польщі ледь не завершився бійкою
Збірна Англії залишається самотньою у показовій боротьбі проти расизму.
Польські фанати освистали Саутгейта та його підопічних, які продовжують схиляти коліно перед стартовим свистком. Лєвандовскі і компанія залишилися стояти.
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Перший тайм завершився без голів, зате було багато боротьби і відвертих грубощів. Перед перервою ледь не дійшло до бійки, але команди вдалося розтягнути.
Нагадаємо, кілька днів тому угорські вболівальники також освистували антирасистську акцію збірної Англії. У відповідь "Три леви" здобули розгромну перемогу 4:0.
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