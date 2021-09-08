Польські фанати освистали Саутгейта та його підопічних, які продовжують схиляти коліно перед стартовим свистком. Лєвандовскі і компанія залишилися стояти.

Олімпійська збірна Німеччини під час спарингу демонстративно покинула поле через расизм

Перший тайм завершився без голів, зате було багато боротьби і відвертих грубощів. Перед перервою ледь не дійшло до бійки, але команди вдалося розтягнути.

Нагадаємо, кілька днів тому угорські вболівальники також освистували антирасистську акцію збірної Англії. У відповідь "Три леви" здобули розгромну перемогу 4:0.

"Гітлер помахав мені рукою": культовий чемпіон Олімпіади страждав від расизму, змагався з конями і мотоциклами