Збірна Англії знайшла заміну травмованому голкіперу в Манчестер Юнайтед

Голкіпер збірної Англії та Астон Вілли Том Хітон зазнав травми.

Том Хітон, на жаль, не допоможе збірній Англії в найближчих матчах, повідомляє BBС.

Епічний фейл голкіпера Шеффілд Юнайтед у матчі проти Ліверпуля – ганьба дня

На заміну травмованому голкіперу головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт викликав воротаря Манчестер Юнайтед Діна Хендерсона. 22-річний голкіпер належить "червоним дияволам", але поточний сезон проводить на правах оренди у Шеффілд Юнайтед.

Збірна Англії проведе матчі відбору до Євро-2020 проти Чехії та Болгарії, які відбудуться 11 та 14 жовтня відповідно.

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