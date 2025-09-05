Джон Стоунз покинув тренувальний табір збірної Англії перед відбірковим матчем чемпіонату світу проти Андорри. Захисник Манчестер Сіті отримав легку м'язову травму і також не візьме участі в поїздці до Белграда на матч із Сербією у вівторок, 9 серпня.

"Це благословення": перший мусульманин в історії збірної Англії прокоментував дебютний виклик

"На жаль, Джон Стоунз щойно поїхав. Він прибув до тренувального табору з невеликими м'язовими проблемами, і його прогрес не такий сильний, як ми сподівалися", – зазначив головний тренер команди Томас Тухель.

Німецький фахівець додав, що не хоче ризикувати 31-річним гравцем, за плечима якого 83 матчі за збірну. Манчестер Сіті підтвердив, що це запобіжний захід.

Щоб компенсувати цю відсутність, головний тренер збірної Англії викликав захисника Байєра Джарела Куансу.

Улюбленець публіки та жертва алкоголю: неймовірна кар’єра великого Пола Гаскойна