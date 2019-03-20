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Збірна Англії втратила ще одного гравця

09:00 232 Читать на русском
Збірна Англії втратила ще одного гравця
Люк Шоу / The Independent

Розташування збірної Англії залишив захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу.

 

Причина – травма 23-річного футболіста, повідомляє Sky Sports. Деталі пошкодження поки невідомі.

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Таким чином, Люк Шоу не зможе допомогти збірній Англії в стартових поєдинках відбору на Євро-2020 проти Чехії і Чорногорії.

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Нагадаємо, раніше через травми розташування збірної Англії також покинули Джон Стоунз, Фабіан Делф, Рубен Лофтус-Чік і Джордан Хендерсон.

Теги
Люк Шоу Люк Шоу Англія Англія Євро-2020 Англія - Чехія
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