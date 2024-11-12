Збірна Англії втратила через травми 8 гравців перед матчами Ліги націй із Грецією та Ірландією. З заявки на листопадові матчі було виключено Арона Ремсдейла (Саутгемптон), Трента Александера-Арнольда (Ліверпуль), Леві Колвілла (Челсі), Філа Фодена (Манчестер Сіті), Коула Палмера (Челсі) і Деклана Райса (Арсенал), а також Джека Гріліша (Манчестер Сіті) і Букайо Саку (Арсенал). Про це інформує ВВС.

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Александер-Арнольд зазнав травми у складі Ліверпуля в матчі проти Астон Вілли, Сака залишив поле в матчі з Челсі, кульгаючи. У тому ж матчі травму отримав і Райс, який був замінений на 71-й хвилині. Гріліш не грав за Манчестер Сіті з 20 жовтня, але Карслі все одно включив його до складу збірної Англії – це рішення зазнало критики з боку тренера Пепа Гвардіоли. Ремсдейл може залишитися поза грою на деякий час через ймовірний перелом пальця, а причини відсутності Фодена, Палмера і Колвілла поки не з'ясовані.

Замість них були викликані воротар Джеймс Траффорд (Бернлі), Джарред Брантуейт (Евертон), Тіно Лівраменто (Ньюкасл), Морган Роджерс (Астон Вілла) і Джаррод Боуен (Вест Хем).

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