Англія вийшла в півфінал Євро-2024, обігравши Швейцарію в серії пенальті. До недавнього часу подібний елемент футболу вважався бичем англійського футболу, тому місцева Асоціація найняла норвезького спортивного вченого Гейра Йордета, який впровадив правила поведінки гравців під час серії пенальті.

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Йордет заборонив футболістам "Трьох левів" обайматись в той час, коли їхній партнер по команді йде наносити свій удар з 11 метрів. Це пов'язано з тим, щоб гравці могли надати один одному кращу моральну підтримку, а не робити вигляд, що підтримують один одного. Це покращує моральний стан здоров'я гравця, який не забиває пенальті. "Коли гравець не забиває, він повертається назад і бачить, як решта команди обіймається. У цей момент він відчуває, що вся його команда звинувачує його", – наводить NOS слова Йордета.

Крім того, вчений наполіг на тому, щоб під час виконання пенальті гравці розбивалися на пари. Після кожного удару до футболіста, який б'є, повинен буде підбігти гравець, щоб підбадьорити свого партнера. Таким чином, йому не доведеться повертатися до групи футболістів одному. "Це робиться для того, щоб інші гравці бачили, що товариші по команді завжди поруч із ними. Це може трохи знизити тиск", – зазначив Йордет.

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