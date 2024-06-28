Англія посіла перше місце у своїй групі, вийшла в 1/8 фіналу і в неділю зіграє зі Словаччиною. На запитання про те, чи було приділено час для тренування виконання пенальті, центральний захисник Крістал Пелас Гуехі відповів: "Так, ми виконали велику роботу".

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"Робота над виконанням пенальті в команді йде дуже добре. Важливо переконатися, що ми готові. Нам подобається практикувати цей елемент гри. Ми тренували удари після тренування, деякі гравці додатково залишалися і відпрацьовували пенальті. Ми не думаємо про те, щоб пройти Словаччину по пенальті в неділю. Але якщо справа дійде до серії 11-метрових, ми будемо добре підготовлені", – цитує Гехі ВВС.

Матч Англія – Словаччина буде зіграний у неділю, 30 червня.

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