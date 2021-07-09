Гравці англійської збірної готові поділитися грішми, які отримають за успішний виступ на Євро-2020.

Футболісти "Трьох левів" пожертвують значну частину призових національній службі охорони здоров'я Великобританії (NHS), інформує The Telegraph.

Італія – Англія: прогноз на фінал Євро-2020

Остаточна сума буде визначена після завершення турніру. FA збагатиться на 24 млн фунтів, якщо підопічні Саутгейта переможуть Італію у фіналі. Частка гравців складе приблизно 9,5 млн євро. Якщо ж англійці програють, то загальна сума зменшиться на 2,6 млн фунтів, але благородні плани команди це не змінить.

Нагадаємо, фінал чемпіонату Європи між Італією та Англією відбудеться 11 липня на лондонському Вемблі. Початок матчу – о 22:00 за Києвом.

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