Англійські футболісти дізналися, в чому будуть виступати на чемпіонаті Європи в Німеччині.

Збірна Англії показала форму, в якій зіграє на Євро-2024. Nike не підготував чогось революційного для фіналістів попереднього чемпіонату Європи.

Євро-2024: Німеччина, Італія, Іспанія та інші збірні презентували нові форми на чемпіонат

Домашня футболка – біла з синьою окантовкою. Виїзне екіпірування буде синім і за стилем дуже нагадує форму збірної Франції. Воротарі одягнуть оранжевий колір.

У презентації взяли участь Харрі Кейн, Філ Фоден і Букайо Сака. На Євро-2024 Англія потрапила в групу С, де зустрінеться з Данією, Сербією та Словенією.