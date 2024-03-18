Збірна Англії презентувала нову стильну форму під Євро-2024
14:36 - Читать на русском
Англійські футболісти дізналися, в чому будуть виступати на чемпіонаті Європи в Німеччині.
Збірна Англії показала форму, в якій зіграє на Євро-2024. Nike не підготував чогось революційного для фіналістів попереднього чемпіонату Європи.
Євро-2024: Німеччина, Італія, Іспанія та інші збірні презентували нові форми на чемпіонат
Домашня футболка – біла з синьою окантовкою. Виїзне екіпірування буде синім і за стилем дуже нагадує форму збірної Франції. Воротарі одягнуть оранжевий колір.
У презентації взяли участь Харрі Кейн, Філ Фоден і Букайо Сака. На Євро-2024 Англія потрапила в групу С, де зустрінеться з Данією, Сербією та Словенією.
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