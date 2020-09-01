Презентація нової форми опублікована в офіційному Twitter "трьох левів". Попередній домашній варіант був повністю білим, але цього разу дизайнери вирішили зробити шорти синіми, а на бічних частинах майки додати смуги.

Збірна Італії презентувала нову домашню форму – класичний синій з новим орнаментом епохи Ренесансу

Гостьовий комплект взагалі пережив революцію. Замість червоного він став повністю синім. Передню частину майки прикрашає рельєфний принт, який дещо розбавляє традиційний дизайн форми.

Новий вигляд англійців можна буде оцінити 5 і 8 вересня, коли команда Саутгейта поїде в гості до Ісландії та Данії в рамках Ліги націй.

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