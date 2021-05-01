Футбольна асоціація Англії та Score Draw підготували концепт New England, у якому поєднали три варіанти екіпірування часів італійського Мундіалю.

Зірки нинішнього скликання "Трьох левів" презентували ретроформу, поштовх до створення якої надали різні комплекти початку 90-х, повідомляє FourFourTwo.

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Чемпіонат світу в Італії запам'ятався виходом Англії до півфіналу, гарматою Девіда Платта та сльозами Газзи після поразки німцям. Турнір став світлом у кінці темного десятиліття для футболу на Альбіоні. Рекордно низька відвідуваність матчів, бешкети хуліганів на терасах тамтешніх стадіонів, фінансовий крах клубів і, як наслідок, від'їзд найталановитіших гравців на континент.

Та вихід треку World in Motion британського гурту New Order і поступ команди Боббі Робсона до першого з тріумфального 1966-го півфіналу Мундіалю повернули футбол у топи новин із позитивної точки зору. До того ж, тогочасна збірна Англії мала либонь найкращу "трилогію" форми за всю свою історію.

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Під час турніру основним був білий комплект із синіми елементами. Та прославлений тими ж New Order виїзний червоний варіант і третій блакитний стали фаворитами фанатів на трибунах. Тепер же офіційний партнер ФА Score Draw створив спеціальний комплект "3 в 1" під назвою Mash-Up, який поєднав усі три комплекти екіпірування.

Розробники нового концепту впевнені, що вшанували геометричні візерунки своїм унікальним колажем, що нагадує уламок. Зайвого антуражу футболкам додає вишитий вручну герб із трьома левами. Модельний ряд a la 1990-й доповнюють також дві спортивні куртки та тренувальна майка.

"Вони прекрасні. Я б не відмовився від кількох у своєму гардеробі, вони класно виглядають. Кожен гравець хоче побачити повернення уболівальників цього літа, атмосфери, яку вони творять вдома чи на виїзді. Побачити фанатів на стадіонах знову – буде прекрасно", – поділився надіями форвард Евертона Домінік Калверт-Льюїн.

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