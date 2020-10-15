Нервова атмосфера навколо збірної Англії впливає на поведінку гравців і на футбольному полі.

Червоні картки Магуайра та Джеймса у матчі проти Данії (0:1) призвели до невтішного антирекорду "Трьох левів", інформує Opta.

Фатальні помилки Магуайра та Вокера у відеоогляді матчу Англія – Данія

Ніколи до цього гравці збірної Англії не отримували три червоні картки за один календарний рік. У 2020-му це сталося – Кайла Вокера вилучили у вересневій грі проти Ісландії (1:0), а тепер список грубіянів поповнили Магуайр і Джеймс. 20-річний захисник Челсі згаданий окремо – раніше ніхто не отримував червону картку, вперше вийшовши у основі "Трьох левів".

Додамо, що команда Саутгейта у поточному році проведе ще два матчі, тому є хороші шанси "покращити" своє досягнення.

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