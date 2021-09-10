Видання FourFourTwo склала рейтинг з найкращих зразків збірної Англії за всю історію. На список вплинула і збірна України.

Англія зразка 2021 року посіла почесне друге місце у рейтингу в історії "трьох левів" за версією FourFourTwo. Переможцем же стала Англія 1966 року, яка здобула єдиний міжнародний трофей в історії родоначальників футболу.

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На утворення рейтингу вплинула і збірна України під керівництвом Шевченка. Така висока позиція підопічних Саутгейта стала можливою зокрема і завдяки "вибуховому виступу на Євро-2020 проти Німеччини і України".

Додамо, що Англія розбила "синьо-жовтих" (4:0) у рамках 1/4 фіналу Євро-2020 та дійшли до фіналу першості, де поступились Італії у серії пенальті.

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