Збірна Англії оприлюднила склад на матчі Ліги націй – Магуайр викликаний попри гучний скандал та ще 3 новачки

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт озвучив список з 24 гравців на найближчі поєдинки Ліги націй.

Серед викликаних відзначимо одразу трьох дебютантів – Філ Фоден, Мейсон Грінвуд та хавбек Лідса Келвін Філліпс, повідомляє офіційний твіттер збірної Англії.

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Також слід зазначити, що виклик до збірної отримав Харрі Магуайр, який потрапив у гучний скандал у Греції через конфлікт з місцевою поліцією.

До слова, Англія зустрінеться зі збірною Ісландії (5 вересня) та Данії (9 вересня) в рамках Ліги націй.

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