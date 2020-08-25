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Збірна Англії оприлюднила склад на матчі Ліги націй – Магуайр викликаний попри гучний скандал та ще 3 новачки

20:11 - Читать на русском
Збірна Англії оприлюднила склад на матчі Ліги націй – Магуайр викликаний попри гучний скандал та ще 3 новачки
Фоден та Грінвуд / твіттер збірної Англії

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт озвучив список з 24 гравців на найближчі поєдинки Ліги націй.

Серед викликаних відзначимо одразу трьох дебютантів – Філ Фоден, Мейсон Грінвуд та хавбек Лідса Келвін Філліпс, повідомляє офіційний твіттер збірної Англії.

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Також слід зазначити, що виклик до збірної отримав Харрі Магуайр, який потрапив у гучний скандал у Греції через конфлікт з місцевою поліцією.

До слова, Англія зустрінеться зі збірною Ісландії (5 вересня) та Данії (9 вересня) в рамках Ліги націй.

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Теги
Харрі Харрі Магуайр Ліга націй Мейсон Мейсон Грінвуд Англія Англія Філ Філ Фоден
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