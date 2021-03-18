Збірна Англії оголосила склад на перші матчі відбору ЧС-2022 – два дебютанти і повернення одноклубників українців
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт визначився зі списком гравців на березневі поєдинки.
Повна заявка "Трьох левів" складається з 26 футболістів, повідомляє офіційний Twitter Футбольної Асоцації.
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Саутгейт викликав двох новачків – голкіпера Сема Джонстона (Вест Бромвіч) та нападника Оллі Воткінса (Астон Вілла). Троє гравців повернулися після тривалої паузи. Це Люк Шоу (Манчестер Юнайтед) та одноклубники українських легіонерів АПЛ – Джон Стоунз (Манчестер Сіті) і Джессі Лінгард (Вест Хем).
Нагадаємо, збірна Англії проведе у березні три матчі відбору ЧС-2022 – проти Сан-Маріно (25-го), Албанії (28-го) і Польщі (31-го).
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