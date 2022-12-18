Футбольна асоціація Англії висловила довіру 52-річному тренеру. Відповідно, Гарет Саутгейт залишиться наставником збірної у відборі на чемпіонат Європи-2024, повідомляє FA у Twitter.

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Тренер очолив команду у 2016 році. Під керівництвом Саутгейта англійці посіли 4 місце на ЧС-2018, стали фіналістами Євро-2020, а на ЧС-2022 дійшли до чвертьфіналу, поступившись Франції.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про можливу зміну тренера і 4-х претендентів на заміну Саутгейта, але у підсумку наставник і його штаб все ж зберегли свої посади.

Нагадаємо, "Три леви" стануть суперником України у відборі на Євро-2024. Також у групу С потрапили Італія, Північна Македонія та Мальта. Саме з Англією "синьо-жовті" зіграють у першому турі, матч запланований на 26 березня 2023 року.