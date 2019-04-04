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Збірна Англії може зіграти проти Косова в Саутгемптоні

06:00 7 Читать на русском
Збірна Англії може зіграти проти Косова в Саутгемптоні
Збірна Англії / твіттер англійської національної команди

Англійська збірна у вересні може прийняти команду Косова в рамках відбору на чемпіонат Європи-2020 у Саутгемптоні.

 

Домашня арена Саутгемптона може прийняти матч "Трьох левів" проти косоварів, повідомляє Sky Sports.

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Цей поєдинок може стати першим для збірної Англії на Сент-Мері'с за останні 17 років. Цікаво, що попередній матч у портовому місті англійці грали з іншою балканською збірною – Македонією – і не змогли її перемогти (2:2).

Наразі збірна Англії лідирує у групі А кваліфікації до Євро-2020, набравши 6 очок у двох матчах. Збірна Косова провела лише один поєдинок, у якому розійшлася миром із болгарами (1:1). Зустріч Англія – Косово запланована на 10 вересня.

Теги
Сент-Мері'с Англія Англія Косово Косово Євро-2020 Англія - Косово
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