Хавбек збірної Німеччини Тоні Кроос вважає, що команда виступила гідно у матчі 1/8 фіналу Євро проти Англії (0:2).

"Ви можете собі уявити, наскільки ця поразка гірка для нас. Це був збалансований матч, допоки вони не забили перший гол. Обидві команди нівелювали переваги суперника.

Англія – Німеччина – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні ефективність зробила різницю. Збірна Англії майже не мала моментів до гола. Наш виступ до того епізода був солідним, але гол все змінив", – цитує Крооса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, цей матч став для Йоахіма Льова останнім на чолі збірної Німеччини.

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