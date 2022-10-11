Футбольна асоціація Англії заявила, що національна збірна не відмовиться від підтримки ЛГБТ-спільноти під час ЧС-2022 у Катарі.

Рішення ФА не зміниться навіть у разі заборони з боку ФІФА, повідомляє Sky Sports. Причиною є місце проведення Мундіалю – в Катарі можна загриміти до в'язниці через гомосексуальні стосунки.

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Робоча група УЄФА зробила запит у ФІФА щодо дозволу на подібне. У випадку заборони ФА готова платити штраф, але продовжити підтримувати ЛГБТ.

Нагадаємо, ЧС-2022 відбудеться у Катарі та пройде у незвичні терміни – з 21 листопада по 18 грудня. Раніше Мундіалі проводились виключно влітку.

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