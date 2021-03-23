Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд виключений зі складу молодіжної збірної Англії до 21 року на груповий етап чемпіонату Європи U-21.

Після прибуття в табір молодіжної збірної Грінвуд не зміг приступити до тренувань через дискомфорт, і після обстеження був відправлений назад в Манчестер. Замість нього в молодіжку був викликаний вінгер Норвіч Сіті Тод Кантвелл.

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Варто зауважити, що турнір стартує вже завтра. Перший матч збірна Англії на молодіжному Євро-2021, який пройде в Угорщині та Словенії, проведе в четвер, 25 березня. Її суперником стане збірна Швейцарії. У групі D, крім англійців і швейцарців, також зіграють збірні Португалії та Хорватії.

До слова, у турнірі вперше беруть участь 16 команд. На груповому етапі учасники розділені на чотири квартети, переможці та команди, що посіли другі місця, вийдуть до чвертьфіналу. Цікаво, що плей-офф пройде в кінці сезону (31 травня – 6 червня).

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