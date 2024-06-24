Збірна Англії дочекалася критичного підсилення на Євро – унікальний гравець Саутгейта, який не виходив на поле 4 місяці
Збірна Англії нарешті може використати весь арсенал, який привезла на чемпіонат Європи.
Сьогодні у командному тренуванні взяли участь усі 26 викликаних гравців. Серед них особливої уваги вартий Люк Шоу.
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Лідер Манчестер Юнайтед ще з лютого заліковував травму і дещо несподівано отримав від Саутгейта виклик на Євро. Шоу – єдиний "чистокровний" лівий захисник у заявці англійців. До перших двох турів проти Сербії (1:0) та Данії (1:1) він все ще був не готовий, тому з протилежного флангу довелося переводити Кірана Тріпп'єра.
Додамо, що Англія завершить груповий етап матчем проти Словенії 25 червня. Ймовірно, Шоу отримає обмежений час і буде готуватися до плей-офф, на який у "Трьох левів" дуже хороші шанси.
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