Збірна Англії нарешті може використати весь арсенал, який привезла на чемпіонат Європи.

Сьогодні у командному тренуванні взяли участь усі 26 викликаних гравців. Серед них особливої уваги вартий Люк Шоу.

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Лідер Манчестер Юнайтед ще з лютого заліковував травму і дещо несподівано отримав від Саутгейта виклик на Євро. Шоу – єдиний "чистокровний" лівий захисник у заявці англійців. До перших двох турів проти Сербії (1:0) та Данії (1:1) він все ще був не готовий, тому з протилежного флангу довелося переводити Кірана Тріпп'єра.

Додамо, що Англія завершить груповий етап матчем проти Словенії 25 червня. Ймовірно, Шоу отримає обмежений час і буде готуватися до плей-офф, на який у "Трьох левів" дуже хороші шанси.

All 26 #ThreeLions players are set to be involved in today’s training session @_DeclanRice will join Gareth Southgate for our pre-match media conference in Cologne later on. pic.twitter.com/iDIoKph5bV — England (@England) June 24, 2024

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