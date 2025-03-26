Гравець Чорноморця Іван Петряк поділився своїми думками про тренера збірної України і виліт від Бельгії в плей-офф Ліги націй.

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"Сергій Станіславович – дуже хороший тренер. Я грав під його керівництвом і особисто бачив, що Ребров – фанат свого діла. Щоб ви собі розуміли, він перший приїжджав на базу і останнім звідки їхав, тобто сидів на базі аж до вечора.

Звичайно, що були трохи невдалі матчі, але все ж можна сказати, що збірна добре провела чимало поєдинків. Я вважаю, що тут Реброву потрібно трохи часу, оскільки збірна – це не клуб, тут буває трохи більше проблем. У клубі ти бачиш, які футболісти в тебе є, в якому вони стані, а тут все по-іншому. Але знову ж таки, Сергій Станіславович дуже хороший тренер", – цитує 31-річного екс-гравця збірної України Sport.ua.

Нагадаємо, що Іван Петряк в поточному сезоні виступає за Чорноморець на правах оренди із донецького Шахтаря. У його активі 10 матчів та 3 асисти в усіх турнірах.

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