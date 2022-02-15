"Обстановка загалом нормальна, новини читаємо, проте зберігаємо спокій. Ситуацію моніторимо й наразі не бачимо жодних приводів для підвищеного занепокоєння. Команда тренується і входить до завершальної стадії зборів.

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Попереду ще три товариські матчі, й потім повертаємось до Києва та продовжимо підготовку до першого поєдинку з Металістом 1925 у Святошині.

Я буду в Києві вже в п'ятницю, 18-го, а команда й тренерський штаб на день пізніше – 19 лютого. Наскільки мені відомо, Рінат Ахметов буде ще раніше – 16 лютого в нього заплановано робочу поїздку до Маріуполя. Тому хочу всіх, хто непокоїться, заспокоїти. Усі наші внутрішні клубні служби працюють у звичному режимі. Ми повертаємось і готуємось до продовження чемпіонату", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, свій перший поєдинок у другій частині сезону "гірники" проведуть 26 лютого на виїзді проти Металіста 1925. Початок зустрічі о 17:00.

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