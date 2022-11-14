Чорноморець та Львів поміряються силами у рамках 13 туру УПЛ. Матч відбудеться у понеділок, 14 листопада. Стартовий свисток пролунає о 14:00 за київським часом.

Поточна форма

Обидві команди підходять до очного протистояння у відмінному настрої та чудовій формі. Львову вдалося здобути надважливу перемогу у дербі з Рухом, а Чорноморець здобув омріяні 3 очки у битві з Минаєм. Очевидно, що хлопці Дулуба та Григорчука понад усе прагнуть продовжити переможну лінію та піднятися вище у турнірній таблиці.

Parimatch Ukraine вважає, що Чорноморець має більше шансів на перемогу та оцінює ймовірність такого результату коефіцієнтом 2,10. Перемога Львова помножить суму ризику на 3,65, а якщо команди розпишуть нічию – ставка збільшиться множенням на 3,35.

Дербі з Рухом показало, що шалена самовіддача – це далеко не все, чим може похизуватися Львів. Обидва голи команда створила після стандартів, що свідчить про чудову зіграність та взаєморозуміння гравців.

Олег Дулуб збудував хороший боєздатний колектив, який однозначно може створити серйозні проблеми будь-якому супернику. На кожній позиції в команді панує доволі непогана конкуренція, що дозволяє тренеру змінювати склад під суперника та план на кожен конкретний матч. З мотивацією у Львова немає абсолютно жодних проблем – у кожному матчі команда грає на повну від свистка до свистка.

Так, моментами команда страждає через власні помилки, а бойове завзяття провокує велику кількість жовтих карток, внаслідок чого список дискваліфікованих гравців у складі Львова майже ніколи не буває пустим. Разом з цим агресивність команди гарантує вболівальникам яскраві враження, за які ми й любимо футбол.

Компліментів заслуговує і Чорноморець, якому вдалося не просто здобути першу перемогу в сезоні, а зробити це настільки впевнено, що мінімальний рахунок видається справжнім чудом. Якби одесити реалізували бодай половину зі створених моментів – ЗМІ у заголовках смакували б словом "розгром".

Тепер команда Романа Григорчука налаштована повторити подвиг та знову завоювати 3 очки. Зважаючи на кількість гольових моментів та те, як довго футбольна фортуна відверталася від одеситів, можна сміливо припускати, що Львів опиниться під натиском, який не створювали команди з верхньої частини таблиці.

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Історія протистоянь

У рамках української Прем'єр-ліги Чорноморець та Львів зустрічалися 5 разів. Тричі одеситам вдавалося схилити чашу терезів на свою користь, на рахунку Львова одна вікторія, ще один поєдинок завершився нічиєю – фінальний свисток останньої зустрічі команд зафіксував рахунок 1:1.

Кадрова ситуація

Чорноморець у протистоянні з Львовом не зможе розраховувати на лідера захисту Джеймса, який отримав червону картку у матчі з Минаєм. У складі гостей буде відсутній Олександр Васильєв, який також пропустить гру через дискваліфікацію.

Навряд чи Дулуб та Григорчук будуть шукати виправдань у кадрових втратах. У "матчі за 6 очок" не може буде жодних відмовок, і обом фахівцям вистачає досвіду, щоб це розуміти та будувати план на гру таким чином, щоб жодні обставини не завадили здобути перемогу.