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Зазіхнув на лаври Кантона: захисник Барселони Ваге вдарив фаната під час матчу

16:50 1976 Читать на русском
Зазіхнув на лаври Кантона: захисник Барселони Ваге вдарив фаната під час матчу
Ваге втратив голову

Лівий захисник Барселони Мусса Ваге втратив голову під час матчу за філіал каталонського гранда проти команди Ехеа.

На 83-й хвилині поєдинку сенегальський латераль вдарив у обличчя фаната, який, на думку гравця, довго не повертав м'яч. Ваге одразу ж побачив перед собою червону картку, а Барселона Б у підсумку зазнала мінімальної поразки (0:1).

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Користувачі соцмереж одразу ж почали порівнювати Ваге з легендою Манчестер Юнайтед Еріком Кантона, який у матчі проти Крістал Пелас (1995 рік) брутально вирубив уболівальника на трибуні.

Після матчу Ваге вибачився за свій вчинок, пояснивши агресивну поведінку расистськими висловлюваннями у свій бік.

Нагадаємо, що 20-річний сенегалеце заявлений за основну команду Барселони на другу частину сезону 2018/19.

Теги
Іспанія Барселона Барселона Відеоновини Мусса Ваге Мусса Ваге
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