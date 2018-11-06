Зайцев прокоментував виліт Акжайика з Прем'єр-ліги Казахстану – за нього грали Боровик, Ткачук, Чачуа, Худоб'як та Басов

Український наставник Акжайика Сергій Зайцев прокоментував виліт своєї команди з вищого дивізіону Казахстану.

"Знаєте, як то кажуть, все такі невдачі – це досвід, але, звичайно, хотілося б поменше такого досвіду в кар'єрі. Однак через це теж потрібно пройти, щоб не робити помилок в майбутньому. Я думаю, що, в першу чергу, всю цю ситуацію повинні розуміти керівники Акжайика, тому що все ж це не може повторюватися з року в рік, і потрібно шукати вихід з положення і коригувати якісь моменти, більш професійно підходити до цього.

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Зрозуміло, що ні для кого це не є радісною новиною – все-таки, завдання було підйомне, але нюанси багато визначили. Самі розумієте, що дрібниць у футболі не буває, тому що якщо в якийсь момент на щось можна закрити очі, то в підсумку все ж рветься саме там, де тонко...

Ми всі прекрасно розуміли і прогнозували будь-які моменти. Зрозуміло, що ніхто не задоволений ситуацією, що склалася, тому що завданням було збереження прописки в Прем'єр-Лізі, але не вийшло. Зараз не потрібно рвати на собі волосся або сорочку, а треба підійти до цього з розумом, щоб все розібрати і проаналізувати, щоб надалі не повторювати, тому що потрібно враховувати багато нюансів", – цитує Зайцева Sport.kz.

Зазначимо, що за Акжайик грають українці Євген Боровик, Сергій Басов, Андрій Ткачук, Ігор Худоб'як та Амбросій Чачуа.