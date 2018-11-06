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Зайцев прокоментував виліт Акжайика з Прем'єр-ліги Казахстану – за нього грали Боровик, Ткачук, Чачуа, Худоб'як та Басов

11:21 350
Зайцев прокоментував виліт Акжайика з Прем'єр-ліги Казахстану – за нього грали Боровик, Ткачук, Чачуа, Худоб'як та Басов
Сергій Зайцев / Фото: ФК Акжайик

Український наставник Акжайика Сергій Зайцев прокоментував виліт своєї команди з вищого дивізіону Казахстану.

"Знаєте, як то кажуть, все такі невдачі – це досвід, але, звичайно, хотілося б поменше такого досвіду в кар'єрі. Однак через це теж потрібно пройти, щоб не робити помилок в майбутньому. Я думаю, що, в першу чергу, всю цю ситуацію повинні розуміти керівники Акжайика, тому що все ж це не може повторюватися з року в рік, і потрібно шукати вихід з положення і коригувати якісь моменти, більш професійно підходити до цього.

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Зрозуміло, що ні для кого це не є радісною новиною – все-таки, завдання було підйомне, але нюанси багато визначили. Самі розумієте, що дрібниць у футболі не буває, тому що якщо в якийсь момент на щось можна закрити очі, то в підсумку все ж рветься саме там, де тонко...

Ми всі прекрасно розуміли і прогнозували будь-які моменти. Зрозуміло, що ніхто не задоволений ситуацією, що склалася, тому що завданням було збереження прописки в Прем'єр-Лізі, але не вийшло. Зараз не потрібно рвати на собі волосся або сорочку, а треба підійти до цього з розумом, щоб все розібрати і проаналізувати, щоб надалі не повторювати, тому що потрібно враховувати багато нюансів", – цитує Зайцева Sport.kz.

Зазначимо, що за Акжайик грають українці Євген Боровик, Сергій Басов, Андрій Ткачук, Ігор Худоб'як та Амбросій Чачуа.

Теги
Світ Євген Боровик Євген Боровик Андрій Ткачук Андрій Ткачук Ігор Худоб'як Ігор Худоб'як Амбросій Чачуа Амбросій Чачуа Сергій Басов Сергій Басов Сергій Зайцев Сергій Зайцев Акжайик Акжайик
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