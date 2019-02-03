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Зайцев офіційно повернувся на тренерський місток Акжайика

13:58 380 Читать на русском
Зайцев офіційно повернувся на тренерський місток Акжайика
Сергій Зайцев / ФК Акжайик

Український фахівець Сергій Зайцев знову став головним тренером казахської команди.

Спеціаліст Сергій Зайцев, який наприкінці грудня оголосив що залишає Акжайик, повернувся до казахської команди, повідомляє клубна прес-служба. Про термін та умови контракту не повідомляється.

Разом із Зайцевим до команди повернувся український захисник Сергій Басов, який найближчим часом підпише з клубом нову угоду.

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Це вже друге пришестя Сергія на тренерський місток команди. Вперше він очолив Акжайик влітку 2018 року.

До слова, за підсумками сезону Акжайик вилетів із елітного дивізіону чемпіонату Казахстану. Українці Андрій Ткачук, Ігор Худоб'як, Амбросій Чачуа та Євген Боровик покинули казахську команду.

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Теги
Світ Сергій Басов Сергій Басов Сергій Зайцев Сергій Зайцев Акжайик Акжайик Українці за кордоном
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