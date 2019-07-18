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Зайц відмовився переходити в Динамо – агент гравця зізнався, де хавбек продовжить кар'єру

17:00 919 Читать на русском
Зайц відмовився переходити в Динамо – агент гравця зізнався, де хавбек продовжить кар'єру
Міха Зайц / Фото Fanatik

Яка Луку, який представляє інтереси хавбека Фенербахче Міхи Зайца, однозначно відповів щодо майбутнього свого клієнта.

"У Міхи, як і раніше, чинний чотирирічний контракт з Фенербахче, а він дуже щасливий в Стамбулі. Він грає у великому клубі, з хорошим президентом, чудовим тренером і блискучим спортивним директором.

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У Міхи немає наміру змінювати команду, оскільки Фенербахче працює зараз над створенням нової команди і має великі амбіції", – цитує Луку Sampdoria News.

Нагадаємо, у ЗМІ ширились чутки, що Динамо зацікавлене у послугах 25-річного словенця, але ціна у 9 млн євро не влаштувала киян.

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