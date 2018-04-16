"Зайти до Гвардіоли по сіль? Тут такого немає". Олександр Зінченко – про майбутню дружину та життя у Манчестері

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко дав ексклюзивне інтерв'ю програмі "Профутбол". Футбол 24 підготував найцікавіше.

Про Манчестер (місто)

В принципі, весь Манчестер я можу показати за хвилин 10. Тут дуже мінлива погода – протягом дня вона може змінюватись декілька разів. Ніби тепло, потім дощ, потім знову тепло. Буває настільки сильний вітер, що зносить ворота на тренуванні.

Олександр Зінченко: внесок українця у чемпіонство Ман Сіті – від європейського рекорду до критичних оцінок

Тут є люди, які здаються трохи сердитими. Я їх розумію, з таким-то кліматом. Коли погода на тебе тисне, а небо сіре щодня, то звідки у тебе візьметься хороший настрій?

Про сусідство з Гвардіолою

В одному будинку з ним живе багато гравців Ман Сіті. Гвардіола мешкає на останньому поверсі. Праве крило – його, ліве – Ілкая Гюндогана. Зайти до нього по сіль? Треба спробувати, але тут такого немає.

Про схожість з де Брюйне

Після перемоги в Кубку ліги на вечірці до мене підійшла його мама. Навіть моя мама по телевізору інколи нас плутає, як і фанати. Але ми зовсім різні.

Про майбутню дружину

Чи хочу дітей? Інколи дивлюсь на себе в дзеркало, і розумію, що сам ще дитина. Хоча в голові вже ветеран. Я не поспішаю, але мама вже навіть не тонко натякає, що мою дитину забере собі. Майбутня дружина буде точно українка. У нас найкрасивіші дівчата у світі – це факт.

Про свою відкритість та фанатів Ман Сіті

Мені подобається, що вболівальники співають окрему пісню практично про кожного гравця команди. Ми навіть самі інколи співаємо.

Зінченко – другий українець після Лужного, який став чемпіоном АПЛ

Тут неможливо бути закритим. Навіть якщо ти такий – тебе швидко "відкриють". Класний колектив, який дуже любить жарти.