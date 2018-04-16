"Зайти до Гвардіоли по сіль? Тут такого немає". Олександр Зінченко – про майбутню дружину та життя у Манчестері

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко дав ексклюзивне інтерв'ю програмі "Профутбол". Футбол 24 підготував найцікавіше.
Про Манчестер (місто)
В принципі, весь Манчестер я можу показати за хвилин 10. Тут дуже мінлива погода – протягом дня вона може змінюватись декілька разів. Ніби тепло, потім дощ, потім знову тепло. Буває настільки сильний вітер, що зносить ворота на тренуванні.
Олександр Зінченко: внесок українця у чемпіонство Ман Сіті – від європейського рекорду до критичних оцінок
Тут є люди, які здаються трохи сердитими. Я їх розумію, з таким-то кліматом. Коли погода на тебе тисне, а небо сіре щодня, то звідки у тебе візьметься хороший настрій?
Про сусідство з Гвардіолою
В одному будинку з ним живе багато гравців Ман Сіті. Гвардіола мешкає на останньому поверсі. Праве крило – його, ліве – Ілкая Гюндогана. Зайти до нього по сіль? Треба спробувати, але тут такого немає.
Про схожість з де Брюйне
Після перемоги в Кубку ліги на вечірці до мене підійшла його мама. Навіть моя мама по телевізору інколи нас плутає, як і фанати. Але ми зовсім різні.
Про майбутню дружину
Чи хочу дітей? Інколи дивлюсь на себе в дзеркало, і розумію, що сам ще дитина. Хоча в голові вже ветеран. Я не поспішаю, але мама вже навіть не тонко натякає, що мою дитину забере собі. Майбутня дружина буде точно українка. У нас найкрасивіші дівчата у світі – це факт.
Про свою відкритість та фанатів Ман Сіті
Мені подобається, що вболівальники співають окрему пісню практично про кожного гравця команди. Ми навіть самі інколи співаємо.
Зінченко – другий українець після Лужного, який став чемпіоном АПЛ
Тут неможливо бути закритим. Навіть якщо ти такий – тебе швидко "відкриють". Класний колектив, який дуже любить жарти.