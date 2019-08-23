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"Займіться нарешті роботою або йдіть", – Рафаїлов знову розкритикував УПЛ

11:28 993 Читать на русском
"Займіться нарешті роботою або йдіть", – Рафаїлов знову розкритикував УПЛ
Сергій Рафаїлов / Зоря

Гениральний директор Зорі Сергій Рафаїлов не розуміє, чому УАФ перенесла матч між Маріополем та Динамо, а луганці виступали у чемпіонаті між матчами Ліги Європи.

58’ Факундо Феррейра
79’ Хаві Лопес
81’ Матіас Варгас
 
Владислав Кочергін 38’
38’ Владислав Кочергін
58’ Факундо Феррейра
79’ Хаві Лопес
81’ Матіас Варгас

"Розумію, після бійки кулаками не махають. Але не можу не поставити одне питання: чому матч між Маріуполем і Динамо перенесли, а зустріч Зорі – ні? Врятувати хотіли Маріуполь. Ну що, врятували? А Динамо? Хоча у цих команд кількість зіграних матчів до того моменту була в два рази менша, ніж у Зорі.

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Я не жаліюсь. Просто хочу нагадати всім "розбудовувачам" українського футболу про рейтинг, який впливає на представництво клубів від країни в єврокубках. Так ось, дуже безрадісна у нас перспектива на сезон 2021/22.

Звичайно, це ще не остаточний результат і, сподіваюся, наші клуби в групових етапах будуть поповнювати очковий запас. Та й у нас ще зустріч в запасі.

А "розбудовувачам" хочу сказати: займіться нарешті роботою або йдіть", – передає слова Рафаїлова Тribuna.com з посиланням на сторінку функціонера у Фейсбук.

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Теги
Еспаньйол - Зоря Зоря Зоря Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь Сергій Рафаїлов УПЛ Маріуполь - Динамо
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