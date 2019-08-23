"Займіться нарешті роботою або йдіть", – Рафаїлов знову розкритикував УПЛ

Гениральний директор Зорі Сергій Рафаїлов не розуміє, чому УАФ перенесла матч між Маріополем та Динамо, а луганці виступали у чемпіонаті між матчами Ліги Європи.

"Розумію, після бійки кулаками не махають. Але не можу не поставити одне питання: чому матч між Маріуполем і Динамо перенесли, а зустріч Зорі – ні? Врятувати хотіли Маріуполь. Ну що, врятували? А Динамо? Хоча у цих команд кількість зіграних матчів до того моменту була в два рази менша, ніж у Зорі.

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Я не жаліюсь. Просто хочу нагадати всім "розбудовувачам" українського футболу про рейтинг, який впливає на представництво клубів від країни в єврокубках. Так ось, дуже безрадісна у нас перспектива на сезон 2021/22.

Звичайно, це ще не остаточний результат і, сподіваюся, наші клуби в групових етапах будуть поповнювати очковий запас. Та й у нас ще зустріч в запасі.

А "розбудовувачам" хочу сказати: займіться нарешті роботою або йдіть", – передає слова Рафаїлова Тribuna.com з посиланням на сторінку функціонера у Фейсбук.

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