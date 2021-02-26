"Займайся тим, у чому хороший": Ібрагімовіч наїхав на Леброна Джеймса через політичні заяви
Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч продовжує привертати увагу гучними заявами. Цього разу жертвою шведа став головна зірка НБА Леброн Джеймс.
"Леброн Джеймс? Він феноменальний, але мені не подобається, коли люди певного статусу говорять про політику. Займайся тим, у чому ти хороший. Я граю в футбол тому, що в ньому я проявляю себе найкраще. Якби я був політиком, то пішов би в політику.
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Це перша помилка, яку здійснюють відомі люди, коли думають, що багато чого досягли. Думаю, від цього всього краще триматися подалі і займатися тим, у чому ти хороший", – наводить слова Ібрагімовіча Lakers Daily з посиланням на Discovery+.
До слова, швед у поточному сезоні провів 20 матчів у складі Мілана, відзначившись 16 голами та 2 асистами.
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