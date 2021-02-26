"Леброн Джеймс? Він феноменальний, але мені не подобається, коли люди певного статусу говорять про політику. Займайся тим, у чому ти хороший. Я граю в футбол тому, що в ньому я проявляю себе найкраще. Якби я був політиком, то пішов би в політику.

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Це перша помилка, яку здійснюють відомі люди, коли думають, що багато чого досягли. Думаю, від цього всього краще триматися подалі і займатися тим, у чому ти хороший", – наводить слова Ібрагімовіча Lakers Daily з посиланням на Discovery+.

До слова, швед у поточному сезоні провів 20 матчів у складі Мілана, відзначившись 16 голами та 2 асистами.

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