Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса оголосив список гравців, які готуватимуться до жовтневих матчів відбору до Євро-2027.

До заявки молодіжної збірної України потрапили 24 гравці, повідомляє прес-служба УАФ. 10 жовтня "синьо-жовті" зіграють номінально домашній матч проти Угорщини, а 14 жовтня зустрінуться з командою Хорватії.

Воротарі: Назар Домчак (Карпати Львів), Іван Пахолюк (Колос Ковалівка), Ілля Попович (Кішварда, Угорщина).

Захисники: Михайло Протасевич, Сергій Корнійчук (обидва – Верес Рівне), Ілля Крупський (Металіст 1925 Харків), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – Динамо Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва – Рух Львів), Микола Огарков (Олександрія).

Півзахисники: Олег Федор (Карпати Львів), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – Зоря Луганськ), Іван Лосенко (Кудрівка), Антон Глущенко, Віктор Цуканов (обидва – Шахтар Донецьк), Артем Гусол (Колос Ковалівка), Тимур Тутєров (Сандерленд, Англія), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті, Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси).

Нападники: Артем Степанов (Нюрнберг, Німеччина), Богдан Попов (Емполі, Італія).

Додамо, що за підсумками жеребкування відбору Євро-2027 збірна України U-21 потрапила до групи H, де її суперниками стануть Литва, Хорватія, Угорщина та Туреччина.

