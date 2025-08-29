До заявки збірної України U-19 потрапили 24 футболісти, повідомляє офіційний сайт УАФ. Серед викликаних – воротар Реала Ілля Волошин, форвард Емполі Богдан Попов, якого визнали найкращим гравцем тижня в італійській Серії Б та хавбек юнацької команди Манчестер Юнайтед Захар Бауманн.

Заявка збірної України U-21 на стартовий матч відбору до Євро-2027 – є Степанов і гравці з топ-чемпіонатів

Воротарі: Назар Домчак (Карпати), Назар Макаренко (Олександрія), Ілля Волошин (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Юрій Кокодиняк, Андрій Чеберинчак (обидва – Карпати), Кирило Дігтяр (Металіст), Євген Маяков (Кривбас), Ярослав Милокост, Міхаїл Решетніков, Антон Гарабажій (всі – Шахтар), Костянтин Губенко (Динамо Київ), Данило Малов (Домжалє).

Півзахисники: Олександр Каменський (Кривбас), Владислав Резнік (Карпати), Олександр Сорока (Гент), Захар Бауманн (Манчестер Юнайтед), Максим Островка (Кішварда), Константінос Пліш (Олімпіакос), Дем’ян Єсін (Торіно), Іван Лихоліт (Аталанта).

Нападники: Іван Денисов (Рух), Богдан Попов (Емполі), Ярослав Бойко (Валенсія), Даніель Кузнецов (Ференцварош).

Варто додати, що тренувальний збір триватиме з 31 серпня по 10 вересня. За цей час збірна України U-19 проведе три спаринги: з Англією (3 вересня, початок о 12:00), Нідерландами (6 вересня, 20:00) та Іспанією (9 вересня, 11:00).

"Треба перетрусити Динамо, додати свіжої крові": Саленко про зміну Шовковського, дурість Шапаренка і завдання Шахтаря