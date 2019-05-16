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Збірна Англії опублікувала заявку на Фінал чотирьох Ліги націй – Кейн у складі

16 травня 18:04 620 Читать на русском
Збірна Англії опублікувала заявку на Фінал чотирьох Ліги націй – Кейн у складі
Харрі Кейн / Reuters

Англійська збірна оголосила список гравців, які боротимуться за перемогу в Лізі націй.

 

Основою команди залишаються ті футболісти, на яких Гарет Саутгейт розраховував у матчах відбору на Євро-2020.

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До заявки потрапив і головний форвард "Трьох левів" Харрі Кейн. Останні матчі Тоттенхема нападник пропустив через травму. Утім, тренерський штаб збірної переконаний, що до зустрічі проти Нідерландів, яка відбудеться 6 червня, Кейн буде повністю здоровим.

Нагадаємо, іншу пару півфіналістів Ліги націй склали Португалія та Швейцарія.

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Нідерланди - Англія Харрі Кейн Харрі Кейн Англія Англія Ліга націй
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