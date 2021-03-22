ПСЖ впевнено розібрався з Ліоном у центральному матчі 30 туру Ліги 1. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Команда Почеттіно до перерви здобула комфортну перевагу у два м'ячі. Оборона Ліона безпорадно бігала у своєму карному майданчику, поки Мбаппе і Данілу легко розстрілювали Лопеша.

ПСЖ перестріляв Ліон і очолив Лігу 1: шість голів, дубль Мбаппе, камбек Неймара

Побиття "ткачів" продовжилось у другій половині. Ді Марія хитро закрутив м'яч зі штрафного на фланзі, а Мбаппе без проблем реалізував "футбольний булліт". Лише після цього господарям дозволили відквитати два голи, щоб рахунок став пристойним. 2:4 – ПСЖ наздоганяє Лілль на вершині і робить серйозну заявку на захист титулу.