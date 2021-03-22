Заявка парижан на чемпіонство у відеоогляді матчу Ліон – ПСЖ – 2:4
11:00 - Читать на русском
ПСЖ впевнено розібрався з Ліоном у центральному матчі 30 туру Ліги 1. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.
Команда Почеттіно до перерви здобула комфортну перевагу у два м'ячі. Оборона Ліона безпорадно бігала у своєму карному майданчику, поки Мбаппе і Данілу легко розстрілювали Лопеша.
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Побиття "ткачів" продовжилось у другій половині. Ді Марія хитро закрутив м'яч зі штрафного на фланзі, а Мбаппе без проблем реалізував "футбольний булліт". Лише після цього господарям дозволили відквитати два голи, щоб рахунок став пристойним. 2:4 – ПСЖ наздоганяє Лілль на вершині і робить серйозну заявку на захист титулу.
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