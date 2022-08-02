"Штурм – хороша команда. Вони дисципліновані. Я прочитав висловлювання їхнього головного тренера Крістіана Ільцера перед матчем із киянами. Може, він просто обманює, говорячи, що Штурм не збирається грати у відкритий та атакувальний футбол. Він сказав, що вони закриються, бо проти Динамо лише так можна грати. Але мені здається, що це просто обман!

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У всякому разі, австрійці перший матч гратимуть на виїзді і, звичайно, вони намагатимуться убезпечити свої ворота. Я думаю, що після втрати м’яча всі футболісти Штурма відходитимуть на свою половину поля та захищатимуться, граючи на контратаках.

Динамівцям не можна пропускати. Я знаю Луческу і в нього тактика практично одна й та сама, її він і буде дотримуватися. Я вірю в Динамо та вірю, що вони мають пройти цього суперника", – сказав Сабо у коментарі SportArena.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо і Штурмом відбудеться у середу, 3 серпня, у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крола. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

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