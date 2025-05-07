"У всіх випадках 50/50 арбітр ставав на бік Інтера", – заявив Гансі Флік після поразки Барселони в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів (3:4). Преса розкритикувала польського рефері за те, що він не призначив пенальті за фол проти Ламіна Ямаля.

Марциняка звинуватили в "дружбі з Реалом" – каталонський ЗМІ знищив поляка після матчу Інтера та Барселони в ЛЧ

"Ці заяви сміховинні. Що я можу сказати про ці безглузді коментарі? Я нікого не обділив. Третій гол Інтера був повністю справедливим. Барселона планує поскаржитися на суддівство? Я готовий до всього", – заявив Марциняк.

Інтер прорвався до фіналу Ліги чемпіонів, здолавши Барселону в легендарній битві з сімома голами