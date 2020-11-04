"З чемпіонами, які досягли великих успіхів, складніше. Просто треба поважати їх і вести діалог, щоб зрозуміти, чого вони хочуть. Згодом вони стають трохи егоїстичнішими за інших. На цьому підґрунті з ними завжди виникають суперечки. З молодими інакше, вони готові слухати. У футболі важливо вміти слухати, адже тим самим розвиваєш здатність до концентрації, а без неї нікуди.

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Молодих футболістів треба навчати. З іншими треба вибудовувати відносини на взаємній довірі, ставати друзями. Молодих можна критикувати, радити їхнім успіхам. З досвідченими гравцями це набагато важче, доводиться шукати окремі рішення. Телебачення і преса приносять їм славу, вони стають помітними фігурами і перестають сприймати критику. До них потрібно шукати особливий підхід", – цитує Луческу офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Динамо після двох турів ЛЧ має одне очко у своєму активі. Вже сьогодні, 4 листопада, кияни зіграють з Барселоною у 3-му турі. Початок матчу запланований на 22:00.

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