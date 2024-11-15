Захисник збірної України Віталій Миколенко поспілкувався з пресою перед матчем 5-го туру Ліги націй проти Грузії.

– Чи дивилися ви попередній матч проти збірної Грузії? Як вам нападники цієї команди?

– Попередній матч, звісно, дивився. У грузинів завжди був хороший атакувальний склад. Я грав проти них за юнацьку команду Динамо, за юнацькі збірні України. Завжди було важко грати в обороні проти них. Мені дуже подобаються ці футболісти, буде цікаво зіграти проти них.

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– Чи повністю ви набрали кондиції після травми?

– Свої кондиції оцінюю на сто відсотків, тому що я вже провів чотири поєдинки за свій клуб, – цитує Миколенка офіційний сайт УАФ.

Матч збірних Грузії та України відбудеться 16 листопада в Батумі, старт гри заплановано на 19:00 за київським часом.

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