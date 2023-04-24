"Якщо говорити з огляду на емоції, то ми дуже задоволені. Обіграти Кривбас у Кривому Розі – для нас на цьому етапі це досить велика перемога. Ми дуже цим задоволені. А ще хочу згадати, що наші шановні фанати змогли бути на грі... Хоча слово "шановні" тут не передасть всіх емоцій – наші Герої!

Кривбас – Чорноморець – 2:3 – відео голів та огляд поєдинку з дублем юного бомбардира

Я так сильно хотів, щоби ми виграли і подарували їм цю перемогу! Тому сьогоднішня звитяга – для вболівальників. Здоров'я їм, а всім нам – скорішої Перемоги! Не скажу, що ми ставили якийсь пріоритет. Ми намагаємося використовувати усі атакувальні елементи, які маємо у своєму арсеналі. Це і флангові прориви, і довгі передачі, і різноманітні комбінаційні елементи.

Голи вдалися по футбольним міркам "невипадковими": всі вони були внаслідок певних вдало розіграних взаємодій. Це додає нам впевненості, бажання йти далі, розвиватися і прогресувати. І, звісно, підніматися в турнірній таблиці.

Рівень гри суперника? Я з радістю відповідаю на подібні запитання. Юрій Миколайович для мене – людина особлива. По життю нас багато чого пов'язувало. Завжди коли перетинаємося – маємо про що поговорити. Нині ми – суперники: але все було гідно, все було професіонально. Завжди важко грати проти Юрія Вернидуба. Він – тренер дуже високого рівня", – цитує Григорчука офіційний сайт Кривбаса.

Чорноморець в божевільній перестрілці обіграв Кривбас – перлина УПЛ дублем приніс перемогу