"Завжди радий, коли колишні футболісти стають тренерами. Хаві знає рідну домівку як ніхто інший, він буде знати шляхи для якомога кращої роботи.

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Він зможе передати команді все, що сам завжди казав, умів і показував. Гадаю, він прибуває у місце, де його люблять і знають правильний шлях", – наводить слова Сімеоне Mundo Deportivo.

Додамо, що зараз Атлетіко посідає четверту сходинку Прімери з 22 очками. У Барси на 6 пунктів менше і дев'яте місце.

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