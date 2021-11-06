"Завжди радий, коли колишні футболісти стають тренерами": Сімеоне – про прихід Хаві у Барселону
Керманич Атлетіко Дієго Сімеоне очікує конкуренції з боку Барселони під керівництвом Хаві.
"Завжди радий, коли колишні футболісти стають тренерами. Хаві знає рідну домівку як ніхто інший, він буде знати шляхи для якомога кращої роботи.
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Він зможе передати команді все, що сам завжди казав, умів і показував. Гадаю, він прибуває у місце, де його люблять і знають правильний шлях", – наводить слова Сімеоне Mundo Deportivo.
Додамо, що зараз Атлетіко посідає четверту сходинку Прімери з 22 очками. У Барси на 6 пунктів менше і дев'яте місце.
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