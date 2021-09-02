"Мені в кар'єрі не вистачало вишеньки на торті: ігри з Мессі в одному клубі. Я завжди називаю його малюк. Не з самого початку, але став так робити, коли ми подружилися. Він давно називає мене Fide (локшина, прізвисько Ді Марії через його худорлявість – прим.), я називаю його малюк. Думаю, так і залишиться.

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Я ставлюся до нього як до звичайної людини, і йому це подобається. Він не любить гру на публіку, тому спілкується з тими, з ким краще склалися відносини, з ким він ладнає, з тими, хто ставиться до нього як до рівного.

Просто якщо ставитися до нього як до інопланетянина, ким він і є, він залишається в своїй бульбашці, йому це не подобається. Мессі подобається спілкуватися з приятелями, ходити на барбекю, спілкуватися, сміятися. В інтерв'ю я завжди говорю, що він інопланетянин, бо все так і є, він найкращий в світі, але для нас він Лео, малюк, і так ми до нього і ставимося", – зазначив Ді Марія в інтерв'ю Tyc Sports.

Нагадаємо, Мессі тривалий час товаришує з Анхелем завдяки спільним виступам за збірну Аргентини. Цього літа аргентинці виступатимуть разом і у складі ПСЖ.

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