"Я завжди мріяв колись пограти в Англії. Перейти до Манчестер Сіті після такого сезону – справжня честь для мене. Кожен, хто бачив їхню гру минулого сезону, знає, що це найкраща команда у світі. Требл про все говорить.

Манчестер Сіті офіційно оформив трансфер найдорожчого захисника

Перехід у Ман Сіті – щось особливе для мене та сім'ї. Можливість попрацювати з Пепом Гвардіолою теж приголомшлива. Я знаю, що ще не досяг досконалості. І впевнений, що під керівництвом найкращого тренера у світі буду прогресувати", – цитує захисника клубний сайт.

Нагадаємо, що Йошко Гвардіол перейшов в Манчестер Сіті з РБ Лейпцига за понад 80 мільйонів євро.

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