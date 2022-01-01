"Перехід в Евертон – це великий і важливий крок у моєму житті. Я завжди мріяв грати в Прем'єр-лізі. Англійський футбол – це місце, де зародилася гра, і я думаю, що це місце дуже добре підійде для мене. Мені 22 роки, але я не відчуваю себе молодим. Я маю досвід гри на європейському рівні і, сподіваюся, що буду продовжувати вдосконалюватися як гравець.

Миколенко офіційно перейшов із Динамо в Евертон

Я схвильований можливістю зіграти перед нашими вболівальниками в Евертоні. Я бачив кілька останніх ігор на Гудісон Парк, і вони були неймовірними. Вони – фантастичні вболівальники, перед якими я відчуваю велику відповідальність", – цитує Миколенка офіційний сайт Евертона.

Зазначимо, що "іриски" оголосили про трансфер українця. Суму трансферу офіційно не розголошували, проте, за неофіційними даними, Динамо отримає за свого гравця близько 20-ти млн євро.

Яким був 2021 рік для українського футболу – єврокрах Динамо і Шахтаря, відхід Шевченка, успіх збірної та нотки позитиву