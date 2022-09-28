"Налаштувалися, мов на останній матч, бо на виїзді програли 2:3, і Словаччина нас розізлила. Тим, як вони поводилися. Я їх розумію, вони перемогли в першому поєдинку й у другому так не поводилися. Вони так не билися. Ми цим скористалися, бо в нас був настрій, і всі хотіли перемогти.

Історичний хет-трик Сікана у відеоогляді матчу Україна U-21 – Словаччина U-21 – 3:0

У першому таймі ми добре готували атаки, але нам трохи забракло завершення. Перед другим таймом нам уже сказав Руслан Ротань, що треба грати спокійно, що в нас попереду ще 45 хвилин, і ми цим скористалися та зробили рахунок. Мій хет-трик? Якщо чесно, не можу нічого сказати. Це збірна, тут хороший настрій, і завжди хочеться забивати за цю країну, бо вона найсильніша.

Ця перемога дорогого варта для України та українського народу, тому що ми будемо представляти свою країну, яка навіть під час війни може прогресувати, вигравати та змагатися на дуже високому рівні", – цитує Сікана Суспільне Спорт.

Україна U-21 вперше за 12 років вийшла на Євро – хет-трик Сікана забезпечив розгромний реванш у Словаччини