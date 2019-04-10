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Завтра ФІФА розгляне апеляцію Челсі щодо трансферного бану

16:43 77 Читать на русском
Завтра ФІФА розгляне апеляцію Челсі щодо трансферного бану
Гонсало Ігуаїн / ФК Челсі

ФІФА розгляне апеляцію Челсі стосовно заборони здійснювати трансфери протягом двох вікон вже завтра, 11 квітня.

11 квітня о 10:00 за київським часом розпочнеться засідання ФІФА щодо справи Челсі, повідомляє Evening Standard.

Челсі заборонено реєструвати нових футболістів у найближчі 2 трансферні вікна – офіційне рішення ФІФА

"Сині" подали апеляцію на заборону реєструвати нових гравців протягом двох трансферних вікон. Нагадаємо, ФІФА покарала лондонців за порушення правил підписання неповнолітніх футболістів.

Також Челсі прагне подати позов у CAS (спортивний арбітражний суд в Лозанні). Під час розгляду справи клуб зможе здійснювати трансфери.

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