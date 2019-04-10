Завтра ФІФА розгляне апеляцію Челсі щодо трансферного бану

Україна — 17:08 2415
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Динамо офіційно підписало Де Пену
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Розкішний сейв Луніна визнали найкращим у чемпіонаті Іспанії за підсумками березняІспанія — 15:11 2639
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"Зінченко – абсолютна легенда, а Делф – лайно": нищівна реакція вболівальників Ман Сіті після поразки від ТоттенхемаЛіга чемпіонів — 15:00 6188
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