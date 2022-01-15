Вболівальники "ірисок" не витримують жахливих результатів роботи іспанського тренера. Наставник Віталія Миколенка ледь не отримав на горіхи від розлюченого фана.

Після другого гола Норвіча один із вболівальників "ірисок" вибіг на поле та рушив у бік тренерської лави. Стюарди спрацювали блискавично, завадивши порушнику правопорядку дістатися до технічної зони. Але від неприємних слів на адресу Рафи Бенітеса тренера Евертона не міг врятувати вже ніхто.

Дебют Миколенка в АПЛ у відеоогляді матчу Норвіч – Евертон – 2:1

"Вранці тебе звільнять", – співали фанати на адресу іспанця. Не обійшлося і без банерів з закликами піти у відставку, повідомляє Liverpool Echo.

Зауважимо, поразка від Норвіча, який не забивав у чемпіонаті з листопада, стала для Евертона вже 10-ю у 19-ти матчах. Команда Віталія Миколенка наразі посідає 15 місце турнірної таблиці.

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