Головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився очікуваннями від майбутнього матчу своєї команди з Барселоною в рамках півфінального матчу-відповіді Кубка Іспанії. Зустріч відбудеться в середу, 5 квітня в Барселоні на стадіоні Камп Ноу.

"Реал тричі програв Барселоні в цьому сезоні? Що ж, завтра наша черга перемагати. Однак цей матч не буде індивідуальним протистоянням тренерів.

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Барселону не можна здивувати зміною схеми. Після того, як ми працювали за однією й тією самою системою цілий сезон, зрештою здивуємо тільки себе самих, якщо поміняємо її. Суперника можна буде здивувати тільки дрібницями.

Важливо не кидати всі сили на атаку, забити можна і на 90-й хвилині. Важливо контролювати гру як із м'ячем, так і без нього. Головним фактором під час розіграшу м'яча від воріт є воротар", – наводить Marca слова Анчелотті.

У першому півфінальному матчі Кубка Іспанії Барселона обіграла Реал із рахунком 1:0.

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